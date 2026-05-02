LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | alle 15.30 gara-1 prima fila tutta italiana

Alle 15.30 si svolge la gara-1 del GP Ungheria 2026 di Superbike in diretta. La prima fila della griglia è tutta italiana, con il leader del campionato Nicolò Bulega in pole position. I tifosi seguono con attenzione le fasi di qualificazione e le prove che hanno portato alla definizione delle posizioni di partenza. La competizione promette di essere molto combattuta, con i piloti pronti a scattare per la prima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Davanti a tutti scatterà il leader del campionato Nicolò Bulega. L’emiliano, dominatore della Superpole del mattino, andrà tra poco alla ricerca del 14esimo successo consecutivo. Vincere oggi significherebbe eguagliare il record appartenente a Razgatlioglu. 15.15 Tra 15? i semafori del Balaton Park si accenderanno per la gara-1. 15.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di gara-1 del GP di Ungheria 2026. 11.38 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 15.30 con gara-1! A più tardi! 11.37 Seconda fila duque per Lecuona, artefice di una qualifica davvero nervosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 15.30 gara-1, prima fila tutta italiana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la pole, prima fila tutta italiana! Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega centra una pole sensazionale ad Assen! Alle 15.30 gara-1 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingTutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale ... oasport.it DIRETTA SBK SUPERBIKE | Video streaming tv: Bulega in pole position! GP Ungheria 2026 (oggi 2 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Ungheria 2026 Balaton Park oggi sabato 2 maggio: orari, tempi, cronaca e classifiche. ilsussidiario.net SUPERBIKE - IN POLE POSITION NICOLÒ BULEGA ANCHE IN UNGHERIA Anche al Balaton Park è Nicolò Bulega il più veloce della Superpole, davanti ai parimarca Lorenzo Baldassarri e Yari Montella. Quarto Miguel Oliveira, davanti a Iker Lecuona. S - facebook.com facebook LIVE FP2 Superbike Balaton: la diretta minuto per minuto: x.com