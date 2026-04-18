LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega centra una pole sensazionale ad Assen! Alle 15.30 gara-1

Alle 11.35 si conclude la diretta con un ringraziamento ai lettori e l’appuntamento alle 15.30 per la gara-1 del GP Olanda 2026 di Superbike. Durante la sessione, il pilota ha ottenuto una pole position notevole ad Assen, una delle tappe più attese del campionato. La competizione prosegue con la prima corsa prevista nel primo pomeriggio, con aggiornamenti che verranno forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.30 per Gara-1. Inizierà la nuova tripletta di Bulega? Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.33 Riassumiamo: Bulega in pole in 1:32.144 con 329 millesimi su Sam Lowes e 423 su Lecuona. Quarto Petrucci, quinto Vierge e sesto Alex Lowes. Settimo Bautista, ottavo Locatelli, nono Baldassarri, 10° Gardner. 12 Montella, 15° Surra, 17° Bassani, 20° Manzi e 21° Rato. 11.31 Bulega nella ghiaia ma tutto ok, caduta mentre si stava rilanciando. Ad ogni modo è pole per il ducatista! Secondo Sam Lowes a 329 millesimi poi Lecuona a 423.🔗 Leggi su Oasport.it

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