Questa sera si gioca la semifinale di Champions League di volley femminile tra la squadra toscana e la formazione turca. La partita si svolge nel girone A e viene trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’andamento del match in tempo reale. La sfida rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre, che si contendono l’accesso alla finale della competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul. La seconda semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026 propone una sfida di altissimo livello tra Savino Del Bene Scandicci ed Eczacibasi Istanbul, un confronto che si preannuncia carico di tensione, qualità e spettacolo. Da una parte le campionesse del mondo, dall’altra una delle squadre più competitive e ricche di talento del panorama turco: in palio c’è un posto nella finalissima continentale. Il match è in programma sabato 2 maggio alle ore 19.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane per l’impresa nella seconda semifinale

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