LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!
Nella partita di ieri sera, la squadra di Scandicci ha battuto il Fenerbahçe Istanbul con un punteggio di 3-0, nella Champions League di volley femminile 2026. Le toscane hanno dominato l'incontro, lasciando le turche senza chance e ipotecando così la qualificazione alla semifinale. La sfida, seguita in diretta, ha visto le padrone di casa esibirsi in modo convincente.
20.45 Servizio semplicemente incredibili con Antropova che ha piazzato cinque ace con molte battute che invece hanno creato il giusto scompiglio nel campo di Fenerbahce. La gara di ritorno ci sarà il 19 marzo, con Scandicci che tornerà in campo il 14 alle 20.
