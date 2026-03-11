LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match d’andata delle toscane

Alle 18 inizia la partita tra Scandicci e Fenerbahce Istanbul nella fase d’andata della Champions League femminile 2026. La sfida si svolge in Toscana e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolge anche la gara tra Ankara e Conegliano, con le due partite seguite da appassionati e appassionate di volley femminile.

0-1 Subito una pipe perfetta per Vargas. INIZIA IL MATCH 18.59 Nel frattempo, Conegliano ha vinto anche il secondo set, con un parziale di 25-18. 18.58 Sono due gli scontri diretti tra Scandicci e Fenerbahce, parliamo della Champions League del 2019 quando le turche sconfissero le toscane per 1-3 all'andata e per 3-2 al ritorno. 18.55 Per la squadra toscana sarà fondamentale trovare una vittoria e nel miglior modo possibile, per sfruttare al meglio il fattore campo di questa partita in vista del ritorno in Turchia.