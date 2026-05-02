LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche dominano il terzo set 17-25

Durante la partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, le squadre di Scandicci e Eczacibasi Istanbul si sono affrontate in diretta. Dopo i primi due set, la squadra turca ha vinto il terzo parziale con un risultato di 17-25, dominando il gioco. Nel corso del match, sono stati segnati punti con attacchi e difese da entrambe le squadre, con alcune azioni decisive come un diagonale e una palla spinta da zona 4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 1-2 Diagonale di Karakurt da zona 4 1-1 La palla spinta di Skinner da zona 4 17-25 Out Franklin da zona 4 e l’Eczacibasi si aggiudica il terzo set. Lo avevamo scritto, i segnali di inizio set erano tutt’altro che positivi. Sono caduti palloni giocabili in casa Scandicci, le battute sono poco efficaci e in attacco funziona poco o nulla per quelle che non si chiamano Antropova, pochissimo apporto dal muro. Così si perde, vediamo se le toscane cambieranno marcia nel quarto set 17-24 Out Bosetti da seconda linea 17-23 Parallela di Erkek da zona 4 17-22...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche dominano il terzo set, 17-25 Highlights | Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs. KS Developres RZESZÓW | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-13, le turche dominano il 3° set LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono il primo set, 25-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane per ribaltare il pronostico; LIVE! Eczacibasi-Scandicci: in palio la finale di Champions; Semifinale | Eczacibasi Dynavit Istanbul - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League. Scandicci-Eczacibasi, risultato live della semifinale di Champions League di volleyLeggi su Sky Sport l'articolo Scandicci-Eczacibasi, risultato live della semifinale di Champions League di volley ... sport.sky.it Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streamingOggi sabato 2 maggio (alle ore 19.00 italiane) Scandicci affronterà l'Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com Tra la Serie A e il tetto d'Europa c'è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League La Ulker Sports Arena apre le porte sabato 2 maggio con Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, dom - facebook.com facebook