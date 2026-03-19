LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-13 le turche dominano il 3° set

Nella partita di oggi tra Fenerbahce Istanbul e Scandicci, valida per la Champions League femminile di volley 2026, il punteggio finale è 2-1 in favore delle turche. Nel terzo set, Fenerbahce ha vinto con un punteggio di 25-13 e ha dominato il parziale. Durante il match, Antropova ha segnato un diagonale da posizione due, mentre la battuta di Orro è uscita fuori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Diagonale di Antropova da posto 2. 2-1 Fuori la battuta di Orro. 1-1 Primo tempo di Kalac 1-0 Pallonetto vincente di Bosetti. Q UARTO SET Scandicci deve provare a resettare quanto successo in questo set. Le toscane sono ancora ad un set dalla Final Four, mentre il Fenerbahce deve vincere il prossimo per portare la sfida al golden set. Vedremo come rientreranno in campo Antropova e Bosetti, che hanno avuto un po’ di riposo una volta che il terzo parziale era compromesso 13-25 La palla è in campo: ace di Vargas a chiudere l’assolo del Fenerbahce nel terzo set. Challenge chiesto direttamente dal primo arbitro per palla dentrofuori sul servizio di Vargas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-13, le turche dominano il 3° set Articoli correlati LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche fanno il vuoto nel 3°setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Fenerbahce 13-23 Parallela di Ruddins dalla seconda linea. LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 32-30, Fedorovtseva trascina le turche nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Monster block di Vargas su Bosetti 2-1 Pipe di Skinner. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Una raccolta di contenuti su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 2 1... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 19 marzo 2026Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv, oggi 19 marzo 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook