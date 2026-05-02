LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono il primo set 25-20

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre si affrontano nella partita valida per la Champions League femminile di pallavolo, con le toscane che si aggiudicano il primo set con il punteggio di 25-20. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti che segnalano il punteggio del secondo set, attualmente a 2-5. La sfida si tiene in un palazzetto italiano e vede in campo squadre di livello internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 2-5 Mano out in fast di Jack-Kisal 2-4 Mano out Bosetti da zona 4 1-4 Diagonale di Stysiak da zona 2 1-3 La parallela di Antropova da zona 2 0-3 Ace Rettke 0-2 Diagonale stretta di Karakurt da zona 4 0-1 Mano out Karakurt da zona 4 25-20 Sbaglia il servizio Stysiak e Scandicci si porta sul 25-20. Buon avvio delle toscane, guidate da una Antropova implacabile 24-20 Ace Stysiak 24-19 Diagonale stretta di Stysiak da zona 2 24-18 Out il primo tempo di Jack-Kisal 23-18 Mano out Bosetti in slash 22-18 Mano out Stysiak da zona 2 22-17 Pallonetto vincente...🔗 Leggi su Oasport.it

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