LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono il primo set 25-20
Le squadre si affrontano nella partita valida per la Champions League femminile di pallavolo, con le toscane che si aggiudicano il primo set con il punteggio di 25-20. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti che segnalano il punteggio del secondo set, attualmente a 2-5. La sfida si tiene in un palazzetto italiano e vede in campo squadre di livello internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 2-5 Mano out in fast di Jack-Kisal 2-4 Mano out Bosetti da zona 4 1-4 Diagonale di Stysiak da zona 2 1-3 La parallela di Antropova da zona 2 0-3 Ace Rettke 0-2 Diagonale stretta di Karakurt da zona 4 0-1 Mano out Karakurt da zona 4 25-20 Sbaglia il servizio Stysiak e Scandicci si porta sul 25-20. Buon avvio delle toscane, guidate da una Antropova implacabile 24-20 Ace Stysiak 24-19 Diagonale stretta di Stysiak da zona 2 24-18 Out il primo tempo di Jack-Kisal 23-18 Mano out Bosetti in slash 22-18 Mano out Stysiak da zona 2 22-17 Pallonetto vincente...🔗 Leggi su Oasport.it
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