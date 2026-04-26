Oggi si svolge la seconda partita degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026, in corso a Ginevra. La sfida vede in campo la coppia composta da Mosaner e Constantini contro l’Ungheria. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti sul risultato e le azioni più importanti. Gli atleti italiani affrontano la loro seconda prova nel torneo internazionale che coinvolge diverse nazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo l’esordio convincente contro la Cechia, l’Italia torna subito sul ghiaccio di Ginevra per la seconda sfida del round robin ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner affrontano l’Ungheria nella sessione mattutina di domenica 26 aprile, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio già molto positivo e di consolidare una posizione di vertice nel gruppo B. Il successo per 7-5 contro la Cechia ha ribadito la qualità e la solidità della coppia azzurra, capace di gestire i momenti chiave con grande lucidità tattica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/Constantini

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