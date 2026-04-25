LIVE Italia-Cechia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Constantini Mosaner difendono il titolo

Oggi si svolge la prima giornata del round robin nel gruppo B dei Mondiali di curling misto del 2026. La sfida tra le squadre italiane e ceche è in corso e vede i giocatori Constantini e Mosaner impegnati a difendere il titolo conquistato in precedenza. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del round robin (gruppo B) dei Mondiali di curling misto 2026. Inizia la difesa del titolo per Stefania Constantini ed Amos Mosane. I due azzurri sono reduci dalla medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, e vogliono rimpinguare il loro ricchissimo palmares nella competizione iridata che si terrà a Ginevra (Svizzera). Mesi post Giochi Olimpici tumultuosi per il curling italiano. Tanti cambiamenti in campo femminile ed in campo maschile. Le uniche certezze sembrano rappresentate dal misto in cui Stefania Constantini ed Amos Mosaner restano punti fermi dopo la seconda medaglia olimpica conquistata sul ghiaccio di Cortina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titolo Notizie correlate Curling, Mondiali doppio misto 2026: Constantini e Mosaner difendono il titoloDal 25 aprile al 2 maggio a Ginevra l’Italia si presenta con i campioni del mondo in carica: obiettivo semifinali e sogno bis iridato. Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpicoStefania Constantini e Amos Mosaner saranno tra i grandi protagonisti ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che andranno in scena sul ghiaccio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca; Mondiali di basket femminili, sorteggiato il girone dell'Italia. LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del ... oasport.it Mondiali curling 2026: l'Italia sfida Polonia e Cechia, dove vedere le partiteL’Italia del curling maschile si appresta ad affrontare due appuntamenti cruciali nell'ambito dei Mondiali 2026, attualmente in corso a Ogden, negli Stati Uniti. La squadra azzurra scenderà sul ... it.blastingnews.com Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com