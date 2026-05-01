LIVE Italia-Australia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini a caccia della finale!

Oggi si gioca la semifinale tra Italia e Australia ai Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra. La partita è visibile in diretta e il focus principale è sulla coppia italiana, composta da Mosaner e Constantini, impegnata a raggiungere la finale. La sfida si svolge nel pomeriggio e l’esito determinerà quale team avanzerà alla fase decisiva del torneo. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale su questa pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale deii Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia è di nuovo tra le prime quattro del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul ghiaccio di Ginevra per giocarsi la semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto contro l’Australia, in una sfida che vale l’accesso all’atto conclusivo e la certezza di poter lottare fino in fondo per una medaglia. Dopo il quarto di finale vinto al cardiopalma contro il Giappone, gli azzurri arrivano all’appuntamento con una carica emotiva enorme e con la consapevolezza di aver superato una delle prove più dure del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia della finale! Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere oggi l'Australia ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale deii ... oasport.it LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo la battaglia coi nipponici!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it AD Italia. . Lake Macdonnell in South Australia @lolahubner - facebook.com facebook