LIVE Italia-Canada Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | gli azzurri non vogliono scendere dal podio

Alle 9.52, si segnala che gli azzurri affrontano un ultimo impegno contro un avversario noto nel corso della partita di curling mista ai Mondiali del 2026. La sfida tra Italia e Canada si svolge in diretta, con gli atleti italiani determinati a mantenere la posizione sul podio. La partita prosegue con l'obiettivo di concludere l'incontro con un risultato favorevole.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Ora, però, serve un ultimo sforzo contro un avversario ben conosciuto. Il Canada di Kadriana e Colton Lott ha già battuto l’Italia nel round robin, imponendosi 6-5 all’extra-end in uno scontro diretto molto equilibrato. I nordamericani hanno dominato il gruppo B, chiudendo al primo posto con otto vittorie e una sola sconfitta. Dopo i successi contro Corea, Finlandia, Stati Uniti, Italia, Ungheria, Germania, Cechia e Svizzera, l’unico stop è arrivato contro la Scozia. In semifinale, però, i canadesi si sono arresi alla Svezia per 6-4, mancando l’accesso alla finale per l’oro. Il Canada resta una squadra di altissimo profilo, solida, concreta e molto efficace nelle fasi decisive.🔗 Leggi su Oasport.it

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