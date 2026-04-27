LIVE Italia-Canada 5-6 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end

Gli azzurri del curling hanno concluso la partita contro il Canada con un punteggio di 5-6, dopo aver disputato un extra end. La sfida è stata trasmessa in diretta e si è svolta nel contesto dei Mondiali misti del 2026. Al momento, non sono previste altre partite per oggi, ma l’appuntamento è per domani, quando si svolgeranno le prossime due gare del round robin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con la quinta e la sesta sfida del round robin per la coppia italiana. Buon pomeriggio! 15.57: Partita tiratissima che si è risolta all’extra end giocato molto bene dai canadesi e non altrettanto dagli azzurri che fino a quel momento avevano commesso pochi errori. Peccato ma nulla è compromesso 15.56: Peccato! Constantini sceglie di promuovere la guardia e lascia una stone canadese a punto. Arriva la prima sconfitta per l’Italia con tanti rimpianti. Il Canada vince 5-6 15.55: Serve il tiro perfetto di Constantini perchè ci sono due stone canadesi a punto al centro della casa 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: soluzione all’extra end LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25: L’errore di Kadriana Lott regala all’Italia la mano rubata. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione; Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Constantini-Mosaner bene all'esordio mondiale: ko la Cechia; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027. LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani con la quinta e la sesta sfida del round robin per la ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook