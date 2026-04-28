LIVE Italia-Finlandia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | gli azzurri vogliono tornare al successo

Alle ore 19.00 si svolge la partita di curling misto tra Italia e Finlandia valida per i Mondiali del 2026. La gara viene trasmessa in diretta, consentendo agli appassionati di seguire passo dopo passo l’andamento del match. Gli atleti azzurri cercano di ottenere un risultato positivo, mentre la squadra finlandese si prepara a difendersi. La partita si inserisce nel quadro delle qualificazioni mondiali di questa disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 9.49: In un girone equilibrato e lungo come quello del round robin, ogni partita può incidere in maniera determinante sulla classifica, soprattutto nella corsa al primo posto che garantisce l’accesso diretto alle semifinali. L’Italia, attualmente con un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta, è chiamata a non perdere terreno rispetto al Canada e a consolidare la propria posizione nelle prime tre. 9.46: Il percorso degli azzurri resta comunque estremamente positivo. Dopo le tre vittorie iniziali contro Cechia (7-5), Ungheria (9-4) e Germania, la coppia tricolore ha ceduto soltanto all’extra end contro il Canada, al termine di una sfida combattutissima e decisa da episodi.🔗 Leggi su Oasport.it

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