LIVE Italia-Canada 3-11 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | azzurri surclassati e ai piedi del podio

Nella partita dei Mondiali di curling misto, l’Italia ha subito una sconfitta con il punteggio di 3-11 contro il Canada. La gara si è conclusa poco prima delle 11:18, con gli azzurri che non sono riusciti a competere al livello degli avversari e si sono posizionati ai piedi del podio. La diretta si è conclusa, e gli aggiornamenti continueranno nelle prossime partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita a senso unico, nella quale gli azzurri hanno giocato con pochissima determinazione e, all’apparenza, pochissima voglia di lottare e di vincere. Non era il finale sperato ma si chiude così una lunghissima stagione 11.15: Si chiude qui e forse non solo questa partita. Sconfitta pesantissima per gli azzurri che subiscono 4 punti anche nel sesto end e alzano bandiera bianca. Bronzo al Canada, Italia quarta. Potrebbe essere l’ultimo match di un’avventura bellissima che ha fruttato alla coppia un oro e un bronzo olimpico e un oro mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non vogliono scendere dal podio Leggi anche: LIVE Italia-Canada 0-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: avvio in salita per gli azzurri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!; LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end; Classifica evento - Doppio misto Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non vogliono scendere dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: La delusione per il ko contro l’Australia è inevitabile. L’Italia ha accarezzato a lungo il sogno della ... oasport.it Italia-Canada oggi, Finale 3°-4° posto Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia affronterà il Canada nella finale per il bronzo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto: dopo aver sconfitto il Giappone nei playoff e aver ... oasport.it Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma https://shorturl - facebook.com facebook Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma: shorturl.at/VjZ x.com