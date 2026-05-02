LIVE Italia-Canada 0-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | avvio in salita per gli azzurri

Alle 10.18 di questa mattina, durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling misto del 2026, il punteggio segnava 0-4 a favore degli avversari. A sei tiri dalla conclusione dell’end 10, una pietra canadese è stata messa a segno, contribuendo al vantaggio. La gara si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18. Una stone canadese a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 10.13: Incomprensibile la scelta di Constantini di mettere una terza guardia, il Canada ringrazia, trova la bocciata (non facile, soia chiaro) e mette 4 stone a punto: 0-r4 e gara già compromessa per gli azzurri. l’impressione è che la sconfitta di ieri sera non sia stata ancora digerita 10.11: La bocciata di Cotton Lott lascia una stone canadese a punto 10.08: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 10.06: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end 10.00: Tra poco il via del match, mano per il Canada 9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: avvio in salita per gli azzurri Notizie correlate LIVE Italia-Scozia 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: avvio in salita per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19. Leggi anche: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non vogliono scendere dal podio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end; Svizzera vs Canada - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Hockey: Para Ice, il Canada accende Varese: 4-0 all’Italia; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto ... oasport.it LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani con la quinta e la sesta sfida del round robin per la ... oasport.it Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma: shorturl.at/VjZ x.com SIAL Canada, il Made in Italy rafforza la sua presenza in Nord America MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il co - facebook.com facebook