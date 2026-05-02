Durante la partita dei Mondiali di curling misto 2026 tra Italia e Canada, gli azzurri hanno segnato un punto nel quarto end, riducendo il divario con gli avversari. La partita prosegue con il punteggio di 2-7, mentre gli italiani cercano di riaprire la sfida in questa fase. La cronaca in diretta mostra come le squadre si confrontino nel tentativo di migliorare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: Ancora una volta l’Italia costretta a prendere il punto, gli azzurri accorciano le distanze ma non basta per riaprire la gara: 2-7 10.46: Sempre due stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quarto end 10.41: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.38: Kadriana piazza il terzo punto e si va sull’1-7 10.37: La doppia bocciata lascia due stone canadesi a punto, arriveranno tre punti per i nordamericani 10.34: Partita che rischia di chiudersi ancora prima di iniziare. Il Canada piazza la quarta stone a punto dopo la “pulizia” mancata di Mosaner 10.31: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del terzo end 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada 2-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end

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