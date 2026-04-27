LIVE Italia-Canada 3-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quarto end

Nel match dei Mondiali di curling misto 2026 tra Italia e Canada, il punteggio si attesta sul 3-3 dopo il quarto end. L'ultima mossa decisiva è stata effettuata da un giocatore italiano, che ha collocato la pietra al centro della casa, ottenendo così un punto. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di conquistare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44: Constantini piazza l’ultima stone al centro della casa e si prende il punto: 3-3 14.42: Non perfetta la bocciata di Mosaner che lascia una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi due tiri 14.39: Una stone azzurra a punto e altre due nella casa dopo 4 tiri del quarto end 14.33: Kadtiana Lott non sbaglia e si prende due punti ma l’Italia ha gettato al vento una buona occasione 14.32: Errore clamoroso di Constantini che va a bocciare la stone italiana e lascia una stone canadese a punto, arriveranno due punti per i nordamericani 14.30: Dolo tre stone azzurre a punto quando mancano tre tiri alla fine dell’end 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: disastro azzurro nel quarto end Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione; Canada vs Cechia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027; Air Transat e Adr: la partnership che fa bene a Roma. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sfida cruciale per la vittoria del round robinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per l’Italia, tra poco il via del match ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook