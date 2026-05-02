LIVE Italia-Canada 1-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Canada nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026, il risultato attuale vede i canadesi avanti con un punteggio di 4-1. Nel secondo end, l’Italia ha segnato un punto, mentre nel terzo end, i canadesi hanno ottenuto due punti in seguito a quattro tiri. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del terzo end 10.26: Italia costretta a prendersi il punto ma è solo un brodino caldo, vediamo se gli azzurri cambiano passo: 1-4 10.22: Grande promozione di Mosaner che libera la casa da tutte le stone quando mancano gli ultimi due tiri del secondo end 10.18. Una stone canadese a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 10.13: Incomprensibile la scelta di Constantini di mettere una terza guardia, il Canada ringrazia, trova la bocciata (non facile, soia chiaro) e mette 4 stone a punto: 0-r4 e gara già compromessa per gli azzurri. l’impressione è che la sconfitta di ieri sera non sia stata ancora digerita 10.🔗 Leggi su Oasport.it

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