LIVE Italia-Canada 2-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Canada nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026, l’Italia ha segnato due punti nel secondo end grazie a un doppio punto. Alle 15.32, si è verificato un errore di Constantini, che ha eliminato una pietra italiana permettendo ai canadesi di ottenere due punti. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: Errore clamoroso di Constantini che va a bocciare la stone italiana e lascia una stone canadese a punto, arriveranno due punti per i nordamericani 14.30: Dolo tre stone azzurre a punto quando mancano tre tiri alla fine dell’end 14.27: Dopo 4 tiri del terzo end c’è una stone azzurra a punto 14.23: Magia di Constantini che regala due punti all’Italia con una complicata doppia bocciata! 2-1 per gli azzurri 14.20: Dopo la mega bocciata dei canadesi che aveva lasciato 4 stone nordamericane a punto arriva la doppia bocciata di Mosaner che piazza una stone azzurra a punto a due tiri dalla fine 14.17: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Germania 9-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel penultimo end Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; Curling, sfida stellare a Ginevra: Constantini-Mosaner contro il Canada per la Semifinale. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sfida cruciale per la vittoria del round robinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per l’Italia, tra poco il via del match ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook