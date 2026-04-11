Benvenuti alla diretta di Italia-Spagna, partita valida per la World Cup di pallanuoto 2026. La gara si svolge oggi con entrambe le squadre in campo per affrontarsi ancora una volta, dopo incontri precedenti. La partita è aggiornata in tempo reale, con i risultati e le azioni che vengono riportate man mano che si svolgono. La sfida si svolge in un contesto internazionale, con le due nazionali impegnate nel torneo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ritrova nuovamente la Spagna. L’Italia vince nella sfida contro la Grecia ritrovata dopo la finale per il bronzo agli Europei di Belgrado. Era il 25 gennaio e la nazionale ellenica si affermava 12-5. Ora lo sguardo è diverso, perché entrambe le nazionali hanno già conquistato il pass per la super final di luglio a Sydney (da 22 al 26 dello stesso mese), ma la voglia di rivincita c’è sempre e il Settebello vince 16-14. Quarta vittoria consecutiva ad Alessandropoli. L’Italia nel match contro la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro impegno contro gli iberici

LIVE Italia-Spagna 7-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: decisivi gli ultimi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 In una partita contraddistinta da grande equilibrio saranno decisivi gli ultimi otto minuti.

LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale.

Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; Pallanuoto World Cup 2026: Italia-Spagna oggi in streaming. Orari e calendario Settebello; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1.

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Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it

SPAGNA BATTE ITALIA Siamo fuori dai Mondiali, ma anche agli Europei non siamo messi benissimo https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/rinnovabili-la-spagna-batte-litalia-c0ix8d5w CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil E - facebook.com facebook

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