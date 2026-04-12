LIVE Italia-Ungheria World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo impegno per il Settebello

Oggi si svolge l'ultima partita dell’Italia nella seconda fase della Divisione 1 della Coppa del Mondo di pallanuoto maschile 2026. La gara è tra la nazionale italiana e quella ungherese, e sarà trasmessa in diretta. Gli appassionati possono seguire l’evento aggiornando la pagina con i commenti in tempo reale. La partita rappresenta l’ultimo impegno della squadra italiana in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita dell’Italia nella seconda fase della Division 1 della World Cup di Pallanuoto maschile 2026. Il Settebello oggi se la vedrà con l’ostica Ungheria, squadra che finora ha raccolto poco in questa seconda fase di torneo. L’Italia di Alessandro Campagna arriva a questa sfida con la sicurezza di poter giocare senza alcun tipo di pressione, ma col sapore amaro in bocca dopo la brutta sconfitta contro la Spagna. Gli azzurri, al netto della prestazione di ieri, stanno giocando una grande pallanuoto. Il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 3-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello in difficoltà!