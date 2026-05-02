LIVE Italia-Australia 9-9 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | attimi finali di un match teso le azzurre vogliono la rimonta

Al termine di un'ultima fase di gioco molto intensa, il punteggio tra Italia e Australia nella partita di pallanuoto femminile valevole per la Coppa del Mondo 2026 si ferma a 9-9. Nelle fasi finali, le azzurre hanno cercato di recuperare lo svantaggio, mentre un gol di Giustini da fuori campo ha portato il risultato sul pareggio di 10-10. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0:44 RETEE! PAREGGIAMO ANCORA! Ci pensa Giustini da fuori! ITALIA-AUSTRALIA 10-10. 1:21 Pasticcio dell’Italia che commette fallo durante la ripartenza. Kearns riporta avanti le avversarie. ITALIA-AUSTRALIA 9-10. Time-out per l’Australia. 1:44 Le azzurre sprecano una grande occasione, adesso bisogna difendersi! 3:37 RETEEEEEE! COCCHIERE PAREGGIAAAA! Ci siamo, il Setterosa ha raggiunto l’Australia! ITALIA-AUSTRALIA 9-9!! 4:26 GOOOOL! SIAMO VIVE! Ranali al secondo tentativo infila il pallone alle spalle di Palm! ITALIA-AUSTRALIA 8-9. Time-out per l’Italia. 7:58 L’Italia vince l’ultimo sprint della serata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 9-9, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: attimi finali di un match teso, le azzurre vogliono la rimonta Notizie correlate LIVE Italia-Australia 5-7, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle azzurre che puntano alla rimonta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:30 L’ITALIA CONTINUA A SPINGERE! Rete di Bettini che ci manda ad un solo gol dalle nostre avversarie. LIVE Italia-Australia 1-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altra rete di Andrews, azzurre in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:29 L’Italia ci crede e cerca di trovare una scintilla con la rete di Leoni!! ITALIA-AUSTRALIA 2-5. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia batte anche l’Ungheria e fa due su due - FISG; Constantini e Mosaner in semifinale! Battuto il Giappone 7-6 all'extra-end. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook