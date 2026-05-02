LIVE Italia-Australia 5-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | reazione delle azzurre che puntano alla rimonta!

Durante la partita tra Italia e Australia nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026, il punteggio si è concluso 5-7. Le azzurre hanno continuato a spingere nel tentativo di rimonta, con un gol di Bettini che le avvicina alle avversarie. La diretta ha mostrato come le italiane abbiano mantenuto la pressione a 1:30 dalla fine, cercando di ridurre il divario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:30 L’ITALIA CONTINUA A SPINGERE! Rete di Bettini che ci manda ad un solo gol dalle nostre avversarie. ITALIA-AUSTRALIA 6-7 Time-out dell’Italia che cerca il pareggio dopo l’ottima reazione nel terzo quarto. 3:35 GIUSTINI DA FUORI! Il Setterosa si è acceso e adesso punta alla rimonta! ITALIA-ASUTRALIA 5-7. 6:34 GAGLIARDI! L’azzurra appoggia la quarta rete del Setterosa. ITALIA-AUSTRALIA 4-7. 7:06 BETTINI DA FUORI! Grande rete dell’azzurra. ITALIA-AUSTRALIA 3-7. 7:58 Questa volta è l’Australia che vince il terzo sprint. FINE SECONDO QUARTO 1:13 Ancora Andrews, altra rete per la ventiquattrenne. ITALIA-AUSTRALIA 2-7.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 5-7, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle azzurre che puntano alla rimonta! Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 4-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Myrioketalyfaki apre il terzo quarto, azzurre costrette alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:36 Subito una rete per le Sirene all’inizio del terzo quarto, è di Myrioketalyfaki! ITALIA-GRECIA 4-8. LIVE Italia-Australia 1-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altra rete di Andrews, azzurre in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:29 L’Italia ci crede e cerca di trovare una scintilla con la rete di Leoni!! ITALIA-AUSTRALIA 2-5. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming; LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti; L’Italia sogna la finale per l’oro ai Mondiali di curling, poi Mosaner e Constantini subiscono la beffa: vince l’Australia; LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il Setterosa. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook