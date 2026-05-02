LIVE Italia-Australia 1-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | altra rete di Andrews azzurre in difficoltà

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di pallanuoto femminile valida per la Coppa del Mondo 2026, l’Italia sta affrontando l’Australia. Il risultato attuale vede le australiane avanti con un punteggio di 4-1, dopo un gol di Andrews. Le azzurre cercano di reagire e trovano una rete di Leoni, portando il punteggio a 2-5. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:29 L’Italia ci crede e cerca di trovare una scintilla con la rete di Leoni!!  ITALIA-AUSTRALIA 2-5. 2:49 Ha segnato Pedley, diagonale fulminante.  ITALIA-AUSTRALIA 1-5. Time-out per l’Australia. 5:56 Il contropiede dell’Australia è micidiale, terza rete di Andrews. Si mette male per le azzurre.  ITALIA-AUSTRALIA 1-4. 6:08 L’Italia ci prova ma non riesce a sbloccare il parziale, occhio al contropiede. 7:58 Il Setterosa vince anche il secondo sprint. FINE PRIMO QUARTO 0:13 TABANI SBLOCCA LE AZZURRE! la nostra numero 2 riceve palla al centro e mette a segno il suo primo gol di serata!  ITALIA-AUSTRALIA 1-3.🔗 Leggi su Oasport.it

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