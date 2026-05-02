LIVE Italia-Australia 1-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | altra rete di Andrews azzurre in difficoltà

Nella partita di pallanuoto femminile valida per la Coppa del Mondo 2026, l’Italia sta affrontando l’Australia. Il risultato attuale vede le australiane avanti con un punteggio di 4-1, dopo un gol di Andrews. Le azzurre cercano di reagire e trovano una rete di Leoni, portando il punteggio a 2-5. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:29 L’Italia ci crede e cerca di trovare una scintilla con la rete di Leoni!! ITALIA-AUSTRALIA 2-5. 2:49 Ha segnato Pedley, diagonale fulminante. ITALIA-AUSTRALIA 1-5. Time-out per l’Australia. 5:56 Il contropiede dell’Australia è micidiale, terza rete di Andrews. Si mette male per le azzurre. ITALIA-AUSTRALIA 1-4. 6:08 L’Italia ci prova ma non riesce a sbloccare il parziale, occhio al contropiede. 7:58 Il Setterosa vince anche il secondo sprint. FINE PRIMO QUARTO 0:13 TABANI SBLOCCA LE AZZURRE! la nostra numero 2 riceve palla al centro e mette a segno il suo primo gol di serata! ITALIA-AUSTRALIA 1-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 1-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altra rete di Andrews, azzurre in difficoltà Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 3-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:58 Primo possesso delle ragazze azzurre! FINE PRIMA FRAZIONE 1:09 Nuovo vantaggio per la Grecia,... LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11; Mondiali Curling 2026: Italia-Australia 6-7 all’extra-end. Azzurri in finale per il bronzo; Constantini e Mosaner in semifinale! Battuto il Giappone 7-6 all'extra-end. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia, nel secondo match del ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook