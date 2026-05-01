LIVE Italia-Grecia 4-8 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Myrioketalyfaki apre il terzo quarto azzurre costrette alla rimonta

Nella partita di pallanuoto femminile valida per la World Cup 2026, l’Italia affronta la Grecia in diretta streaming. Dopo un primo tempo equilibrato, le greche si sono portate avanti nel punteggio e hanno chiuso il secondo quarto con un vantaggio di quattro reti. All’inizio del terzo quarto, la giocatrice greca Myrioketalyfaki ha segnato la prima rete, portando la squadra avanti nel punteggio. Il risultato attuale è di 4-8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:36 Subito una rete per le Sirene all’inizio del terzo quarto, è di Myrioketalyfaki! ITALIA-GRECIA 4-8. 7:52 La Grecia vince il primo sprint della serata dopo aver perso i primi due. FINE SECONDO QUARTO 0:27 Xenaki può sistemare ancora il triplo vantaggio per la Grecia su rigore, e così fa. ITALIA-GRECIA 4-7 0:45 Ranalli riceve palla nella zona sinistra dell’area greca e infila la rete del meno due! ITALIA-GRECIA 4-6! Time-out per l’Italia. 1:21 Palo della Grecia, Myrioketalyfaki colpisce in pieno il legno. Si salva l’Italia. 5:35 Ancora un gol per Plevitrou, ancora un contropiede vincente per la Grecia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 4-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Myrioketalyfaki apre il terzo quarto, azzurre costrette alla rimonta Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 3-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:58 Primo possesso delle ragazze azzurre! FINE PRIMA FRAZIONE 1:09 Nuovo vantaggio per la Grecia,... Leggi anche: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi; Italia sta per diventare paese più indebitato in zona euro, superando Grecia Da Reuters; Conti pubblici, nel 2025 deficit al 3,1%: Italia resta in procedura Ue; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo. Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook