LIVE Italia-Australia 2-6 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Leoni accorcia le distanze ma la avversarie segnano ancora con Pamp

Durante la partita di pallanuoto femminile valida per la Coppa del Mondo 2026, l’Italia ha segnato due reti, riducendo il divario con l’Australia, che invece ha segnato sei volte. La giocatrice più giovane in campo ha realizzato un altro gol, portando il punteggio a 2-7. La partita è stata aggiornata in tempo reale con l’aggiunta di nuovi gol da parte delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:13 Ancora Andrews, altra rete per la ventiquattrenne. ITALIA-AUSTRALIA 2-7. 1:55 L’Australia dilaga e trova la sesta rete del suo match con Pamp. ITALIA-AUSTRALIA 2-6. 2:29 L’Italia ci crede e cerca di trovare una scintilla con la rete di Leoni!! ITALIA-AUSTRALIA 2-5. 2:49 Ha segnato Pedley, diagonale fulminante. ITALIA-AUSTRALIA 1-5. Time-out per l’Australia. 5:56 Il contropiede dell’Australia è micidiale, terza rete di Andrews. Si mette male per le azzurre. ITALIA-AUSTRALIA 1-4. 6:08 L’Italia ci prova ma non riesce a sbloccare il parziale, occhio al contropiede. 7:58 Il Setterosa vince anche il secondo sprint.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 2-6, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Leoni accorcia le distanze ma la avversarie segnano ancora con Pamp Notizie correlate LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Leggi anche: LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti; Mondiali Curling 2026: Italia-Australia 6-7 all’extra-end. Azzurri in finale per il bronzo; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia, nel secondo match del ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook