LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Tra pochi istanti prende il via la partita tra Italia e Australia nella competizione mondiale di pallanuoto femminile del 2026. L'ultima vittoria italiana contro le australiane risale ai Mondiali del 2023, quando il Setterosa si impose con un punteggio di 16-14. Gli appassionati possono seguire l'incontro in diretta, aggiornando la piattaforma per i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 L’Italia non vince contro l’Australia dagli World Championship del 2023, quando il Setterosa supero le avversarie per 16-14. Da quel momento in poi, sono tre le sconfitte di fila. 20.00 Per quanto riguarda l’Australia, anche loro hanno perso il primo incontro della loro avventura a Rotterdam contro l’Olanda, che oggi ha vinto contro la Grecia con il risultato di 11-6. 19.57 Il Setterosa ha bisogno di una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia all’esordio della World Cup. 19.55 Buonasera amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Italia e Australia di pallanuoto femminile.🔗 Leggi su Oasport.it

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