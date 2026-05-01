LIVE Italia-Grecia 3-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minuti

La partita di pallanuoto femminile tra Italia e Grecia valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 è iniziata con le azzurre che hanno affrontato un primo possesso. Dopo i primi otto minuti, la Grecia si è portata avanti di una rete, con un gol di Myrioketalyfaki che ha segnato ancora sul primo palo, mentre l’Italia ha subito un nuovo vantaggio avversario. La cronaca prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:58 Primo possesso delle ragazze azzurre! FINE PRIMA FRAZIONE 1:09 Nuovo vantaggio per la Grecia, Myrioketalyfaki infila ancora sul primo palo l’Italia, che continua a prendere sempre lo stesso gol. 2:46 Traversa di Tabani, sfortunata l’azzurra! 3:35 GOOOL! Bianconi risponde alla Grecia immediatamente! ITALIA-GRECIA 3-3! 3:54 Dura poco il pareggio, con Plevitrou che infila ancora l’estremo difensore italiano. ITALIA-GRECIA 2-3 4:06 GOOOL! Ranalli non trema e segna il rigore! ITALIA-GRECIA 2-2! 4:06 Rigore per l’Italia, se ne occuperà Ranalli! 4:23 L’Italia ci prova, l’atteggiamento è quello giusto e il match è equilibrato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 3-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minuti Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Bianconi risponde a Plevitrou!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:46 Traversa di Tabani, sfortunata l’azzurra! 3:35 GOOOL! Bianconi risponde alla Grecia immediatamente!... LIVE Italia-Spagna 7-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: decisivi gli ultimi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 In una partita contraddistinta da grande equilibrio saranno decisivi gli ultimi otto minuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Eurostat: Italia con debito pubblico più alto dopo la Grecia, deficit/Pil al 3,1%; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Conti pubblici, nel 2025 deficit al 3,1%: Italia resta in procedura Ue. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook