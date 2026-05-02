LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sono in sei in testa alla gara con Roglic Gruppo a oltre 2’30

Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Romandia 2026, con sei corridori in fuga al comando, tra cui un atleta noto per le sue prestazioni recenti. Il gruppo principale si trova a oltre due minuti e mezzo di distanza. Attualmente, la corsa si sta dirigendo verso lo sprint intermedio di Broc, con aggiornamenti che proseguono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 La corsa si dirige verso lo sprint intermedio di Broc. 13:44 I ciclisti hanno già percorso l’88,1 %% dei 10846 metri di dislivello previsti in quest’edizione. 13:41 Florian Samuel Kajamin (XDS Astana Team) perde contatto dal gruppo di testa. 13:39 Il vantaggio dei battistrada, all’ultimo rilevamento, è di 2’30”. 13:36 Sono stati già percorsi 1677 metri di dislivello sui 3583 previsti. 13:33 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) si è staccato dal drappello di testa. 13:32 Guidano la gara otto corridori: Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Maxime Decomble (Groupama – FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Marco Brenner e Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Florian Samuel Kajamin (XDS Astana Team).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in sei in testa alla gara con Roglic. Gruppo a oltre 2’30” Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette al comando con Roglic. Gruppo ad oltre un minutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Il vantaggio degli uomini al comando è ora di 1’15” sul gruppo. Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in testa, gruppo a 3’30” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Pogacar pronto a mettere nel suo palmares anche il Giro di Romandia... - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com