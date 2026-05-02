Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026 in diretta, con sette corridori in testa alla corsa, tra cui Roglic. Il gruppo inseguitore si trova a più di un minuto di distanza, con un vantaggio attuale di circa 1 minuto e 15 secondi. La gara procede con questi distacchi evidenti tra i fuggitivi e il gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Il vantaggio degli uomini al comando è ora di 1’15” sul gruppo. 12.58 Gruppo guidato dalla Movistar che non è distante. 12.55 Kajamini è con August che si è staccato dalla fuga. Davanti sono rimasti in sette mentre i corridori sono in discesa. 12.53 Prova a muoversi anche il nostro Florian Samuel Kajamini (XDS Astana Team). 12.50 Modificata la composizione della fuga, ci sono stati rientri e corridori staccati. In cima alla salita sono nove al comando, ma il gruppo è vicinissimo. 12.47 Grande azione dello sloveno che riesce a rientrare sugli attaccanti. Ricordiamo che è fuori classifica, quindi l’obiettivo è quello del successo di tappa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette al comando con Roglic. Gruppo ad oltre un minuto

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