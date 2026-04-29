LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sette uomini in testa gruppo a 3’30

In occasione della corsa di oggi, sette ciclisti si trovano in testa mentre il gruppo si trova a circa tre minuti e trenta secondi di distanza. Attualmente, i battistrada stanno risalendo verso La Rasse, con l'obiettivo di affrontare tra breve il GPM di terza categoria, previsto tra pochi chilometri. La tappa prosegue con questa fase di salita, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi nelle prossime rampe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 I battistrada risalgono verso La Rasse. 14.47 Tra pochi chilometri si riaffronterà il GPM di terza categoria. 14.44 Pietro Mattio è distante 43? dal leader della generale. 14.41 Il gruppo rimane a 3’40” dai battistrada. 14.38 Il miglior piazzamento di Vervaeke in una tappa nei Grandi Giri è un terzo posto. 14.35 Il tratto in piano proseguirà fino alla nuova salita di La Rasse. 14.32 Trascorsa la prima ora di gara. 14.29 Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) è virtualmente leader della corsa, solo 19” di ritardo da Godon ieri. 14.26 Gruppo che dista 3’40” dalla vetta. 14.23 Andiamo a ricordare gli...🔗 Leggi su Oasport.it

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