LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette davanti si avvicina il Mollendruz

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con sette ciclisti in fuga e l’intenzione di avvicinarsi al Mollendruz. La corsa è in corso e i ciclisti stanno affrontando le ultime salite prima di raggiungere il tratto più impegnativo. A 12 chilometri dall’inizio del Col du Mollendruz, i corridori si preparano all’ultima fase della tappa. La gara prosegue con gli atleti pronti a sfidarsi sul percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 16.31 Terminata l’ascesa, 12 km all’inizio del Col du Mollendruz. 16.28 Continua la collaborazione tra i battistrada, manca ancora un km al termine della salita. 16.25 Germani, Cras, Kench sono i primi tre ad essere passati sul traguardo intermedio di Bavois. 16.22 Passato il traguardo intermedio di Bavois, inizia l’ascesa di Oulens-sur-Echallens (4.2 km al 3.3% medio, 3a categoria). 16.21 Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhouser (EF Education – EasyPost), Sam Oomen (Lidl Trek) ed infine Steff Cras (Soudal Quick-Step) sono i sette corridori al comando, gruppo a 2’10”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette davanti, si avvicina il Mollendruz Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette davanti, il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Col de Mollendruz può fare selezioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 2’20 dalla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 16.07 L'ultima volta che il Giro di Romandia è arrivato ad ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com