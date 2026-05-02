Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con i ciclisti ancora in corsa lungo il percorso. Attualmente, un gruppo di sei atleti si trova in fuga, mentre il resto dei corridori si mantiene nel gruppo principale, che controlla la situazione. A circa tre chilometri dallo sprint intermedio di Les Moulins, la corsa si fa più movimentata. La gara prosegue con i ciclisti impegnati nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 3 km allo sprint intermedio di Les Moulins. 14.19 Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Maxime Decomble (Groupama – FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) sono i sei fuggitivi. Gruppo a 2’18”. 14.16 Il gruppo continua a controllare la fuga, probabilmente oggi Pogacar vuole blindare il successo della generale. Da capire a questo punto il ruolo di Roglic, che difficilmente si giocherà il successo, il quale potrebbe essere un gran punto d’appoggio per il compagno Florian Lipowitz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic in fuga con altri cinque, il gruppo controlla

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