Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Oggi i ciclisti si confrontano con una salita impegnativa verso Ovronnaz, mentre i tifosi attendono di scoprire se il favorito della corsa riuscirà a fare la differenza sulla dura strada. La cronaca seguirà passo dopo passo le azioni in gara, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accade lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Dopo il prologo a cronometro di ieri, vinto da Dorian Godon, inizia ufficialmente la settantanovesima edizione del Giro di Romandia con una frazione di 171.2 km tutta nei dintorni di Martigny, che ospiterà sia la partenza che l’arrivo. Il percorso prevede un circuito con al centro la salita di La Rasse (2.5 km all’8.4%). Dopo il terzo passaggio su quest’ascesa i corridori cambieranno strada per andare a prendere la dura salita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8% con gli ultimi 2.7 km ad una pendenza media del 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?

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Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Martigny – Martigny (170,6 km) x.com

Giro di Romandia, prologo (3,2 km) a Godon 1° Dorian Godon Ineos Grenadiers 3:35 2 Ivo Oliveira UAE Team Emirates + 0:06 3° Jakob Söderqvist Lidl - Trek + 0:06 4° Mauro Schmid Team Jayco AlUla + 0:07 5°Tadej Pogacar UAE Team E - facebook.com facebook