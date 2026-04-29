LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar attacca ma non fa il vuoto

Oggi si corre la tappa finale del Giro di Romandia 2026, con la corsa ancora aperta e diverse azioni in corso. In questa fase, il leader della classifica generale si trova in testa al gruppo, con un compagno di squadra che gli resta molto vicino. La salita in corso rappresenta l’ultimo chilometro prima del traguardo, e il ritmo viene mantenuto con decisione. La corsa si avvicina al suo momento decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Ultimo chilometro di questa salita. Pogacar continua a dettare il ritmo in testa al gruppetto, sempre seguito da Lenny Martinez che non ha mai lasciato la ruota del campione del mondo 16.45 Lipowitz ha perso un paio di metri da Pogacar e Lenny Martinez. 16.44 Cepeda si stacca dal gruppetto di testa. Plapp non riesce a tenere il ritmo di Nordhagen 16.43 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) hanno una decina di secondi su Jorgen Nordhagen (Team Visma Lease a bike) e Luke Plapp (Team Jayco AlUla) 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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