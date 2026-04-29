LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la frazione

Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026, con la frazione in corso e la corsa appena iniziata. Alle 13.47, sette ciclisti hanno lanciato un attacco, creando una possibile fuga in avanti. La gara prosegue con i corridori impegnati a mantenere il ritmo e a controllare la situazione sulla strada. La situazione resta aperta mentre i concorrenti si preparano a rispondere alle mosse degli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Attaccano in sette, potrebbe essere lo scatto giusto. 13.44 Ripartono gli scatti, vediamo tra quanto si formerà la fuga. 13.42 Gruppo che si ricompatta. 13.39 Subito un attacco di tre uomini. 13.37 PARTITA UFFICIALMENTE LA PRIMA TAPPA! 13.34 Il percorso prevede un circuito con al centro la salita di La Rasse (2.5 km all’8.4%). Dopo il terzo passaggio su quest’ascesa i corridori cambieranno strada per andare a prendere la dura salita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8% con gli ultimi 2.7 km ad una pendenza media del 10.4%). Dalla cima di questa salita mancheranno circa 35 chilometri al traguardo. 13.31 A guidare la classifica generale il vincitore di ieri: il transalpino Dorian Godon.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la terza frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Tappa 1; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di ... oasport.it Dopo il prologo conquistato ieri da Dorian Godon, il Giro di Romandia propone oggi la prima tappa in linea, che si preannuncia molto dura e chiamerà subito allo scoperto gli uomini di classifica, a partire ovviamente da Tadej Pogacar, grande favorito per la vit - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com