Oggi si svolge la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Alle 13.42, sono ripresi gli attacchi tra i ciclisti, con Andreas Kron, in forza alla squadra Uno-X Mobility, che si muove in avanti. La competizione continua a mostrare azioni di rilievo tra i partecipanti, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della frazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Ripartono gli attacchi, si muove Andreas Kron (Uno-X Mobility). 13.39 Velocità folli su questa salita, non va via la fuga. 13.35 Si erano mossi cinque corridori, ma il gruppo ha chiuso il gap. 13.32 Inizia il primo GPM di giornata: Aretxabalgane (4.6 km al 5.3% di pendenza media). 13.29 Iniziano i primi attacchi. 13.26 Il percorso odierno. Si inizierà subito a salire con il Aretxabalgane (4.6 km al 5.3% di pendenza media) per poi affrontare in successione le ascese di San Pelaio (5.7 km al 4,4% di pendenza media), Jata (4.6 km al 5,8% di pendenza media) e di Unbe (2.4 km al 6,8% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazione

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