Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con la corsa in diretta. Dopo l’inizio del tratto sul Jaunpass, il gruppo principale ha un ritardo inferiore a un minuto rispetto ai due ciclisti in testa. A 5 chilometri dalla cima, i due davanti hanno circa 35 secondi di vantaggio sul resto del gruppo. La gara continua a muoversi verso la conclusione, mentre i corridori affrontano l’ultima parte del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 5 km allo scollinamento, i due di testa hanno 35? di vantaggio sul plotone. 15.20 Si stacca Albert Withen Philipsen, quinto nella classifica generale. 15.19 Paret-Peintre alza l’andatura nuovamente e si ristacca Leonard. 15.18 Leonard si riporta sulla coppia al comando, vantaggio sul gruppo intorno ai 50?. 15.16 Accelera Paret-Peintre, non contento del ritmo di Roglic che stava permettendo a Leonard di rientrare. 15.15 C’è Sivakov a fare l’andatura in testa al gruppo. 15.13 Si stacca Leonard, rimangono in due davanti. Intanto anche il gruppo ha iniziato la salita, 1? il ritardo dalla fuga. 15.12 Attacca subito Roglic, lo seguono Paret-Peintre e Leonard.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Jaunpass, ritardo del gruppo sotto il minuto

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