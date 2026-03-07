LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Leclerc precede Piastri e Hamilton poi Antonelli

Durante il Gran Premio d'Australia 2026, Charles Leclerc guida la corsa con un vantaggio di 337 millesimi su Oscar Piastri, seguito da Lewis Hamilton e da Antonelli. Al momento, tutti i piloti sono ai box in attesa dei tempi finali delle qualifiche. La gara si sta svolgendo con i team pronti a scendere in pista per i time attack decisivi.

03.32 Tutti ai box ora. Attendiamo i time attack finali. Per il momento Leclerc sembra in fuga con 337 millesimi su Piastri. 03.30 Leclerc gira in 1:19.869 e si ferma a 42 millesimi dal suo tempo precedente. Ottimo crono per il monegasco. Norris migliora ed è nono a 1.212. 03.29 Si rilancia Russell ma rimane 13°. Hamilton non migliora per 416 millesimi. Leclerc di nuovo record nel T1. 03.28 Russell non migliora e rimane all’1:21.429 precedente. I motorizzati Mercedes si tengono qualcosa nel taschino. 03.27 Norris non va oltre l’1:21.458 e rimane a 1.336 dalla vetta con l’1:21.163 precedente. 03.26 Leclerc piazza il record nel T1, si conferma nel T2 e chiude in 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e AntonelliUno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del...

F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc. #ANSA x.com