LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Piastri precede Antonelli e Hamilton Leclerc 5°

In diretta dal circuito di Melbourne, il pilota Piastri ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026, seguito da Antonelli e Hamilton. Leclerc si è classificato quinto. Alle 06.21, Russell ha effettuato un giro con le gomme soft, conquistando il miglior tempo in ogni settore con un 1:20.

06.23 Norris chiude un giro in 1:22.690 con le hard e prova a macinare chilometri dopo una FP1 quasi persa del tutto. Poca azione in pista in questo momento. 06.22 Kimi Antonelli migliora in ogni settore con le soft e fissa il tuo tempo sull’1:20.227, secondo a 178 millesimi da Russell. Hamilton prosegue con le hard e vola in 1:20.637 a 588 millesimi. 06.21 Russell con le soft vola in ogni settore e fa segnare un 1:20.049 con 589 millesimi su Piastri. 06.20 Hamilton scende a 1:20.901 e si mette in terza posizione a 263 millesimi da Piastri. 06.19 In questo momento non migliora nessuno. Russell si ferma ai box e ne esce subito con le gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

