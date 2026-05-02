Durante le qualifiche del GP di Miami 2026 di Formula 1, Antonelli si trova in seconda posizione a metà della sessione Q1, mentre Verstappen guida la classifica. In pista è presente anche Russell, che si concentra sulla sicurezza, considerando che attualmente occupa la dodicesima posizione. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.14 In pista anche Russell, che vuole evitare pericoli, essendo appena 12°. 22.14 Si rilancia Piastri, che al momento è 11°. 22.13 Domani è prevista pioggia. Dunque alcuni team potrebbero aver sacrificato la qualifica per mettere in pista una monoposto aerodinamicamente più adatta all’asfalto bagnato. 22.12 Leclerc non si migliora con gomme soft usate. 22.11 Bearman stupisce con la Haas e sale in quarta piazza a 0.241 da Verstappen. 22.10 La classifica a 7 minuti dal termine della Q1: 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:29.099 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.059 3 Lando Norris (McLaren) +0.084 4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli secondo a metà Q1, guida Verstappen

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