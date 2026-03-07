F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Antonelli può fare la Q1 Guida Russell

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Verstappen, mentre Antonelli cerca di passare alla prima fase delle qualifiche. Nel frattempo, Russell mantiene una buona posizione nelle sessioni di qualifica. Gli aggiornamenti in tempo reale forniscono dettagli sullo svolgimento delle prove e sulle scelte degli pneumatici, mentre la sessione continua a svilupparsi.

Situazione: Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Hamilton, Hadjar, Norris, Bortoleto e Hulkenberg. Riparte la Q1: con 7'29" da disputare. Kimi Antonelli pronto a scendere in pista! Con la bandiera rossa risalgono le speranze di Antonelli di poter partecipare alla Q1: meccanici Mercedes al lavoro frenetico. Max ha segnalato il blocco dell'asse posteriore della sua Red Bull prima di uscire con le sue gambe dall'abitacolo. Per lui qualifiche finite. Bandiera rossa per incidente di Max Verstappen! Pilota ok, ma Red Bull nella ghiaia. Lando Norris si porta in quarta posizione con la McLaren. Ancora non si sa se Antonelli riuscirà a disputare questa Q1, il lavoro ai box Mercedes procede.