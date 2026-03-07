Alle 6.01 di questa mattina è iniziata la prima sessione di qualifiche del GP Australia 2026 di Formula 1. La Q1 durerà 18 minuti e al termine verranno eliminati sette piloti. La Ferrari è presente con la vettura di Antonelli, che spera di poter scendere in pista. La gara si svolge sul circuito di Melbourne e i piloti stanno preparando le loro strategie di qualifica.

6.03 Improbabile che Antonelli possa partecipare a queste qualifiche dopo l’incidente nelle FP3. I meccanici stanno ancora lavorando per mettere a punto la Mercedes, ma non dovrebbero fare in tempo. 6.01 18 minuti la durata della Q1. Verranno eliminati ben 7 piloti. Ricordiamo che quest’anno, con l’ingresso della Cadillac, le macchine in pista sono 22, e non più 20. 05.58 Pochi istanti e si incomincia. Le condizioni meteo attuali a Melbourne parlano ancora di sole con qualche nuvola, con temperatura di 20° per quanto riguarda l’atmosfera, mentre l’asfalto è salito fino a 38°. Si lavora ancora sulla macchina di Kimi Antonelli, servirà un’impresa vera e propria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: scatta la Q1! La Ferrari sogna, Antonelli spera di poter scendere in pista

