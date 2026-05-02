Nel decimo giro del Gran Premio di Miami del 2026, Verstappen ha superato Hamilton con una staccata all’interno perfetta. Antonelli ha passato Russell, dimostrando orgoglio nel momento. La corsa prosegue con i piloti impegnati in battaglie e sorpassi, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10° giro19 Verstappen sorpassa Hamilton. Questa volta la staccata all’interno è perfetta. 10° giro19 Norris al comando con 2?3 su Piastri, 3?6 su Leclerc, 6?8 su Antonelli. Chiaramente Kimi ha perso tantissimo nel corpo a corpo con Russell. 9° giro19 Verstappen cede la posizione a Hamilton: il sorpasso non era stato regolare. 8° giro19 ANTONELLI RIPASSA RUSSELL! Verstapen infila Hamilton all’interno, ‘accompagnandolo fuori pista! 8° giro19 Antonelli paga una scodata e viene sorpassato da Russell. Davvero una brutta Sprint per il giovane italiano. 7° giro19 La classifica aggiornata: 1 Lando Norris (McLaren) 2 Oscar Piastri (McLaren) +2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli ripassa Russell con orgoglio

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