GP Cina la diretta | Antonelli sempre leader con 7 su Russell Leclerc supera Hamilton che lo ripassa

Durante il Gran Premio di Cina, Antonelli si mantiene in testa con un vantaggio di sette secondi su Russell, mentre Leclerc supera Hamilton in fondo al rettilineo dei box. Tuttavia, Hamilton ripassa Leclerc subito dopo alla prima curva. In un altro episodio, Ocon riceve una penalità di 10 secondi durante la gara.

Di nuovo battaglia tra le due Ferrari, Leclerc passa Hamilton in fondo al rettifilo opposto ai box, ma Hamilton lo risupera alla prima curva Arriva la penalità per Ocon, 10" per lo speronamento a Colapinto Ora la gara sembra essersi calmata per quanto riguarda le prime posizioni. Antonelli veleggia in testa con 7"6 su Russell il quale ha iniziato a spingere forte, Leclerc e Hamilton riprendono a darsi battaglia. Il monegasco perde terreno per un leggero lungo in frenata e Hamilton subito ne approfitta per prendersi il terzo posto Si ritira mestamente Alonso, sempre ultimo con la Aston Martin-Honda 34° giro di 56 - Primo pit-stop per Colapinto, rientra in pista con le medie mentre arriva Ocon, a sua volta con le medie fresche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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GP Cina, la diretta: Antonelli sempre leader, Russell supera Leclerc per il secondo posto, Hamilton quarto32° giro di 56 - La situazione: Antonelli Russell Leclerc Hamilton Bearman Verstappen Gasly Colapinto Hulkenberg Lawson Hadjar Sainz Lindblad Ocon...

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