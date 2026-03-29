LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | pessima partenza di Antonelli Piastri in testa davanti a Leclerc

Durante il terzo giro del Gran Premio del Giappone 2026, Antonelli ha avuto una partenza difficile, mentre Piastri si trovava in testa davanti a Leclerc. Russell ha superato Norris e si è posizionato in terza posizione, diventando il più vicino ai primi. La gara prosegue con le vetture che affrontano le prime fasi di corsa, mentre i piloti si contendono le posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro53 Russell scavalca Norris ed è terzo. A questo punto Russell è il chiaro favorito per la vittoria di questa gara. 2° giro53 Il problema di Antonelli è che ora si trova alle spalle di Russell. 2° giro53 Verstappen infila il compagno di squadra Hadjar all’interno ed è nono. 2° giro53 Antonelli passa Hamilton sul rettilineo a velocità tripla. 2° giro53 Antonelli si è proprio piantato al semaforo verde. 1° giro53 La classifica dopo la partenza: 1 Oscar Piastri (McLaren) 2 Charles Leclerc (Ferrari) — +0.948 3 Lando Norris (Formula 1 driver”? (McLaren) — +2.058 4 George Russell (Mercedes) — +2.755 5 Lewis Hamilton (Ferrari) — +3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: pessima partenza di Antonelli. Piastri in testa davanti a Leclerc Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli beffa Russell nelle FP3, Leclerc davanti a Piastri. Alle 7:00 le qualifiche LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton faticano con le softCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07. Aggiornamenti e notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli sfida Russell, lotta Ferrari-McLaren! Si parte alle 7.00 – DIRETTA; +#*?[calcio=] Streaming: F1 Gp Giappone 2026 in diretta streaming Gratis 29 marzo 2026. Diretta Live Gp Giappone di F1 a Suzuka: Antonelli in pole per il bis, Leclerc 4° e Hamilton 6° da podioIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza (in ritardo)CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.03 Team in griglia con vittorie a Suzuka. 8 – Red Bull 7 – McLaren 7 – Ferrari 6 – Mercedes 3 – Williams 7.02 ... oasport.it F1, GP del Giappone: Alle 7.00 la gara. #F1 #Formula1 #JapaneseGP #GPdelGiappone #Suzuka #KimiAntonelli #Antonelli #MercedesF1 #PolePosition #MotorsportAntonelli su Mercedes conquista la 2ª pole in carriera rainews.it/maratona/2026/… x.com Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook