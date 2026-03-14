In questa giornata di gara, i piloti si sono sfidati sul circuito cinese durante le sessioni di qualifiche e sprint. Antonelli ha affrontato Russell in una sfida diretta nella Sprint, mentre la Ferrari si è trovata a dover recuperare posizioni dopo un momento difficile nel time-attack. Gli appassionati sono rimasti aggiornati sui risultati in tempo reale attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.55 Il time-attack si è rivelato ancora una volta il punto debole della macchina di Maranello. Da capire se si troveranno delle contromisure rispetto a questa problematica, dovendosi guardare dalla McLaren, mentre la Red Bull con Max Verstappen è apparsa molto in difficoltà. 03.53 La partenza della Sprint sarà un momento importante, visto che soprattutto le vetture di Brackley non sono state inappuntabili a Melbourne (Australia). Nello start cercheranno di recuperare posizioni le due Ferrari. Le Rosse hanno concluso al quarto e sesto posto con il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell nella Sprint, Ferrari deve recuperare

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