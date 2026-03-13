LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari Alle 08.30 la Sprint Qualifying

Alle 08.30 di questa mattina si svolge la Sprint Qualifying del GP Cina 2026 di Formula 1, mentre durante la prima sessione di prove libere, una Mercedes ha mostrato una performance notevole. In pista, Russell e Antonelli hanno ottenuto uno-due, lasciando le altre squadre, come McLaren e Ferrari, più indietro in classifica. La sessione si è conclusa alle 05.32 con una squadra tedesca che ha impressionato per la velocità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.32 Si chiude qui, dunque, una FP1 che ha messo in mostra una Mercedes spaventosa. 05.31 Piastri lima 5 millesimi al suo tempo ed è sempre più terzo a 731 millesimi da Russell. Norris lo scalza salendo in terza posizione a 555 millesimi. 05.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi. 05.29 Siamo ormai al termine della sessione. Mercedes che stanno terrorizzando tutti. Leclerc prova l’ultimo giro. Migliora nel T1, arriva al T2 con 368 millesimi di ritardo, quindi chiude uscendo nell’ultima curva con una SF-26 con evidenti problemi al retrotreno. 05.28 Norris gira in 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: scatta l’unica sessione di prove libere, poi sarà Sprint Qualifying! Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell devastante sulle Ferrari, brutto incidente per Antonelli. Alle 6.00 le qualifiche Aggiornamenti e notizie su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA uno due... Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari in pista nella notte con la nuova ala ‘macarena’; F1, Mercedes pigliatutto verso Shanghai: Antonelli sogna, Russell avvisa la Ferrari; Diretta Gp Australia F1 2026, oggi la gara: vince Russell, Leclerc terzo. Risultato e classifica; GP Australia: Russell guida la doppietta Mercedes, Leclerc sul podio. Gp Cina: Russell è ancora l'uomo da battere(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Formula 1 è Shanghai per il Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale 2026 e prima tappa Sprint dell'anno. Gli occhi di tutti saranno su George Russell e la sua Merced ... msn.com LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari porta la nuova ala ‘macarena’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it F1 - FP CINA, RUSSELL ED ANTONELLI I PIÙ VELOCI, SEGUONO MCLAREN E FERRARI #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook Antonelli: "C'è molta fiducia". Russell: "Sfida tra noi e la Ferrari" #f1 x.com