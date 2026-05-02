LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli alla terza pole consecutiva come Senna e Schumacher!

Durante le qualifiche del GP Miami 2026 di Formula 1, Antonelli ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, un risultato che richiama le imprese di Senna e Schumacher. La sessione di ieri si è rivelata complessa, con la McLaren che ha mostrato difficoltà rispetto alla Sprint, nonostante le ottime prestazioni precedenti. Norris si è piazzato in seconda fila, a circa quattro decimi da Antonelli, evidenziando una fase di incertezza tra i piloti più veloci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 E’ una F1 difficile da interpretare. La McLaren, che tanto bene aveva fatto sino alla Sprint, è tornata a faticare in qualifica, con Norris in seconda fila a quasi 4 decimi da Antonelli. Si rivete un Verstappen combattivo con la Red Bull. La Ferrari resta costante fra terza e quarta posizione: ogni volta ha qualche macchina diversa davanti.La costante è che Hamilton finisce regolamente dietro a Leclerc. 23.07 La classifica finale della Q3: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:27.798 2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.166 3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.345 4 Lando Norris (McLaren) +0.385 5 George Russell (Mercedes) +0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli alla terza pole consecutiva come Senna e Schumacher! Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris in pole davanti ad Antonelli. La Ferrari si perde sul più bello LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli ripassa Russell con orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10° giro/19 Verstappen sorpassa Hamilton. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming. F1 GP Miami LIVE, qualifiche e pole in diretta: Leclerc sogna in grande, Norris vince la gara sprintLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: valori ribaltati. Verstappen davanti ad Antonelli in Q2, si salva NorrisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23 Q1 interlocutoria. Sappiamo che i veri valori emergeranno nella Q3. Ad ogni modo, essendo prevista domani ... oasport.it Ancora lui! Antonelli conquista la pole position a Miami! Secondo Verstappen, poi Leclerc. Grande Kimi! - facebook.com facebook Gp Miami, caccia alla pole: diretta delle qualifiche x.com